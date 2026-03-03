الجمعة.. انطلاق الجولة الـ 21 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، الموافق السادس من شهر آذار/مارس الجاري، موعداً لانطلاق منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم العراق، حيث تُقام عشر مباريات موزعة على يومي الجمعة والسبت، وتحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد.

وشهدت الجولة العشرون تعزيز فريق القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وجاء الكرمة في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، فيما حلّ الطلبة رابعاً بعدما جمع 37 نقطة. واحتل أربيل المركز الخامس بنفس رصيد الطلبة، لكنه يتأخر بفارق المواجهات المباشرة.

وكان الاتحاد قد قرر تأجيل مباراة أربيل أمام ديالى ضمن الجولة العشرين، والتي كانت مقررة يوم الأحد الماضي، إلى إشعار آخر بسبب المستجدات الأمنية في المحافظة.

فيما جاء زاخو سادساً برصيد 36 نقطة، ليبقى الصراع محتدماً بين فرق المقدمة لحسم الصدارة.

وفي المقابل، تشتد المنافسة في قاع الترتيب بين أربعة فرق تسعى للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل الكهرباء المركز الـ17 برصيد 18 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الـ18 برصيد 16 نقطة.

ويأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل القاسم جدول الترتيب في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.