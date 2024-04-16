الجمعة.. انطلاق الجولة الثامنة لدوري السيدات والجوية ينفرد بالصدارة

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الجولة الثامنة لمنافسات الدوري العراقي للسيدات على الساحات المكشوفة والتي تم تحديدها يومي الجمعة والسبت.

وتقام مباراتان يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من الشهر الحالي، ويلاقي فريق امانة بغداد ضيفه فريق فتاة بغداد عند الساعة الثانية من بعد الظهر.

بينما يضيف فريق نفط الشمال على ملعبه فريق شهربان عند الساعة الثالثة عصراً.

وتتواصل المنافسات يوم السبت 20 نيسان الحالي باقامة مباراة واحدة تجمع فريقي القوة الجوية وضيفه فريق آل بدير.

وينفرد فريق القوة الجوية ترتيب فرق الدوري العراقي للسيدات على الساحات المكشوفة بعد اختتام الجولة السابعة من المنافسات برصيد 21 نقطة يلية بالوصافة فريق نفط الشمال برصيد 18 نقطة ثم فريق آل بدير ثالثاً برصيد عشرة نقاط ثم فريق امانة بغداد بخمس نقاط وفريق شهربان خامسا بنقطتين واخيرا فريق فتاة بغداد بنقطة واحدة.