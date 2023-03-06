الجمعة المقبل.. انطلاق الدوري العراقي الممتاز للشباب

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، موعداً لانطلاق دوري الشباب لفرق الممتاز للموسم 2022-2023 .

وكان الاتحاد الاسيوي الزم الاتحادات المنضوية تحت لوائه ان يكون دوري الشباب للأندية الممتازة مصاحباً للدوريات الممتازة في كل موسم .

يشار الى ان فريق شباب نادي الميناء توج، وللمرة الثانية، بدرع الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022 بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق امانة بغداد 5-3.