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الجمعة المقبلة موعدا للمباراة الفاصلة بين الفريق الـ 18 بالدوري الممتاز وسامراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-24T13:24:17+0000
الجمعة المقبلة موعدا للمباراة الفاصلة بين الفريق الـ 18 بالدوري الممتاز وسامراء

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية إقامة المباراة الفاصلة بين الفريق الحاصل على المركز 18 في الدوري الممتاز ونادي سامراء صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة الموافق الثلاثين من تموز الحالي في ملعب الشعب الدولي بالساعة السادسة عصراً.

وتتنافس ثلاث فرق لتحل بالمركز الثامن عشر في الدوري الممتاز لتواجه سامراء في مباراة فاصلة وهي الصناعات الكهربائية بالمركز 18 برصيد 36 نقطة، ثم الطلبة بالمركز 17 بنفس الرصيد لكنه يتقدم بالاهداف على الصناعات، فالديوانية بالمركز 16 برصيد 38 نقطة.

وكان فريقا الصناعة ونوروز قد حسما تأهلهما للدوري الممتاز، بينما هبط فريقا السماوة والحدود رسمياً لمصاف فرق الدرجة الاولى.

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