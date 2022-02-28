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الجمعة المقبلة.. عجلة الدوري الممتاز للكرة الطائرة تعاود الدوران

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-28T20:43:41+0000
الجمعة المقبلة.. عجلة الدوري الممتاز للكرة الطائرة تعاود الدوران

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة موعداً لانطلاق منافسات الدوري الممتاز وتحديداً للمباريات المؤجلة ومباريات المرحلة الثانية في بغداد وبقية المحافظات.

وقال رئيس الإتحاد جميل العبادي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان لجنة المسابقات حددت يوم الجمعة المقبل وتحديداً في تمام الساعة الرابعة عصرا موعدا لمواجهة مهمة تجمع فريقي الجيش والحبانية في قاعة الشعب وهي مؤجلة من المرحلة الأولى.

وأضاف أن يوم السبت سيشهد إقامة لقائين الاول يجمع فريقي غاز الجنوب والبحري في القاعة الاولمبية في نفس التوقيت وهي أيضا مؤجلة من المرحلة الأولى فيما يضيف أربيل منافسه البيشمرگة في قاعة أكاد عينكاوا في التوقيت ذاته.

وبين ان قاعة الشعب ستشهد يوم الأحد مواجهة مهمة تجمع فريقي الجيش والشرطة في الساعة الرابعة عصرا.

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