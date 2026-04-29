الجمعة المقبلة .. صراع "القمة والقاع" يتجدد بانطلاق الجولة الـ32 لدوري النجوم

تنطلق، يوم الجمعة المقبل، منافسات الجولة الـ32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، باقامة عشر مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار يومين متتاليين.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات ملموسة في خارطة الترتيب، إذ عزز القوة الجوية صدارته القائمة برصيد 71 نقطة، بينما يلاحقه في الوصافة فريق الشرطة برصيد 64 نقطة، فيما حلّ أربيل ثالثاً برصيد 63 نقطة، والزوراء رابعاً بـ58 نقطة، وجاء فريق الطلبة في المركز الخامس بـ58 نقطة، يليه الكرمة سادساً برصيد 53 نقطة.

وفي جبهة صراع البقاء، تزداد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي 8 جولات فقط على ختام موسم 2025-2026.

وتراجع الكهرباء إلى المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجف في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، فيما تأكد هبوط القاسم إلى دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، إذ يتذيل الترتيب بنقطتين.

ومع هبوط القاسم رسمياً، أصبح النجف يواجه شبح الهبوط بشكل واضح، بعد تراجع مستواه واتساع الفارق مع منافسيه.

وفي الوقت نفسه، يواصل فريقا الكهرباء ونفط ميسان نزيف النقاط، ما يجعل مستقبلهما في الدوري محل قلق، خصوصاً مع استمرار حالة عدم الاستقرار الفني.

وستكون المباريات المتبقية حاسمة، إذ ستحدد الفريق الثاني الذي سينضم إلى القاسم في الهبوط، كما ستكشف ملامح الفرق الأربعة المتصدرة، في ختام موسم تنافسي.