الجمعة المقبلة.. استئناف منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد، عن استئناف مباريات الجولة الرابعة لمنافسات الدوري الكروي الممتاز التي حدد موعد انطلاقها يوم الجمعة المقبل بعد توقف اضطراري بسبب ارتباط ثلاث منتخبات وطنية في استحقاقات مختلفة.

وتجري يوم الجمعة خمسة مواجهات على أن تقام خمسة مباريات أخرى في اليوم التالي السبت.

وتقام ثلاث مباريات في الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة تجمع الاولى فريق نادي نفط ميسان مع ضيفه فريق نادي الصناعة على ملعب الأول، ويواجه في الثانية فريق نادي الكرخ على ملعبه فريق نادي نفط الوسط، وعلى ملعب السليمانية يضيف فريق نادي نوروز ضيفه القادم من بغداد فريق نادي القوة الجوية.

بينما تقام مباراة واحدة في الساعة الخامسة عصرا على ملعب فرانسو حريري بين اصحاب الارض فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي النجف، ويختتم فريقا نفط البصرة وضيفه الشرطة مباريات الجمعة إذ تقام المباراة على ملعب الفيحاء في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتتواصل مباريات الدوري في اليوم التالي السبت بإقامة ثلاث مواجهات في الساعة الثالثة عصراً، يلتقي في الاولى فريقا القاسم وسامراء على ملعب الكفل، ويوجه في الثانية فريق نادي الكهرباء ضيفه فريق نادي الديوانية على ملعب التاجي، ويلاقي فريق نادي زاخو على ملعبه فريق نادي امانة بغداد، وفي الساعة الخامسة والنصف عصرا يلاقي فريق الميناء ضيفه فريق نادي النفط.

وفي مباراة جماهيرية بختام منافسات الجولة الرابعة يلتقي في السابعة والنصف مساءً في فريقا نادي الزوراء وضيفه نادي الطلبة.