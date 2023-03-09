الجمعة .. الزوراء والشرطة يقصان شريط افتتاح دوري الشباب

شفق نيوز/ تنطلق، يوم غدٍ الجمعة، منافسات دوري الشباب للموسم 2022-2023 لفرق الدوري الممتاز، وستكون مباراة الزوراء والشرطة ابرز مواجهات الدور الأول، حيث ستكون هناك 10 مباريات، ثماني منها ستلعب يوم غد الجمعة، ومباراتان يوم السبت المقبل، وجميع المباريات ستنطلق بتوقيت واحد في الساعةِ الثالثة عصرا.

واكدت ادارة نادي الشرطة ببيان ورد شفق نيوز ان فريق شباب الشرطة أنهى فريق شباب الشرطة تحضيراته لملاقاةِ فريق الزوراء في اللقاء الذي سيجمعهما في ملعب الشالجية ضمن افتتاح دوري الشباب.

وقد واصل أبناء القيثارة الخضراء تدريباتهم بانتظام كبير خلال الأيام الماضية، فضلًا عن المبارياتِ التجريبيّة التي خاضها الفريق والتي اطلع من خلالها الجهاز الفنيّ على مستوياتِ اللاعبين واتضحت الصورة الكاملة لهم عن الفريق قبل دخول المنافسات.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق شباب الشرطة مؤلف من مشرف الفريق إبراهيم سالم والمدرب محمد محسن ويساعده كل من ماهر حبيب وعبد الحسين جواد وعلي حسين جليل مدربًا لحراس المرمى ومصطفى سلام فرج مدربًا للياقة البدنيّة.