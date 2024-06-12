الجماهير تساند والأسود تتقدم.. العراق في المركز 55 عالمياً

شفق نيوز/ بعد تحقيق نتائج مميزة في التصفيات المزدوجة، حصد منتخب العراق لكرة القدم 18 نقطة دون أي خسارة أو تعادل.

وبناءً على نتائج التصفيات والحسابات الرقمية للنقاط، سيتقدم المنتخب العراقي ثلاثة مراكز في تصنيف الفيفا الجديد، ليصل إلى المركز 55 بدلاً من المركز 58.

وعلى الصعيد الآسيوي، صنف الاتحاد الآسيوي العراق في المركز الثالث من حيث الحضور الجماهيري للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما شهد التصنيف الآسيوي تغييرًا إيجابيًا للمنتخب العراقي بعد نتائجه الجيدة، حيث تم تصنيفه في المستوى الثاني إلى جانب أستراليا وقطر، بعد أن كان في المستوى الثالث.

وجاء هذا التصنيف بعد تراجع المنتخب السعودي إلى المستوى الثالث إثر خسارته أمام الأردن أمس.