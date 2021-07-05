الجماهير الإنكليزية تعود لملاعب كرة القدم رسمياً هذا الشهر

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، عن رفع الحظر المفروض على ملاعب كرة القدم، والسماح بعودة الجماهير بشكل كامل في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل 2021/2022.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن ملاعب كرة القدم ستمتلئ بالكامل بالجماهير اعتباراً من 19 يوليو/ تموز الجاري، وسيكون أمام الجماهير فرصة الحضور بشكل كامل موسم 2021/2022.

فيما أكد صحيفة ديلي ستار البريطانية، أنه سيبدأ العمل بذلك قبل 3 أسابيع من انطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يبدأ يوم 13 أغسطس/ آب المقبل، عندما يستضيف برينتفورد منافسه آرسنال.

ومُنعت الجماهير من حضور مباريات كرة القدم منذ مارس/ آذار 2020 بعد تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتم السماح للجماهير بدخول الملاعب بشكل تدريجي.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان "بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية، أصدر الدوري الإنكليزي الممتاز البيان التالي: لقد غاب المشجعون بشكل كبير، لذا نرحب بإعلان الحكومة ونتطلع لحضور الجماهير للملاعب في موسم 2021/2022".

وأضافت "سنواصل العمل مع أصحاب المصلحة في كرة القدم والسلطات العامة ذات الصلة لضمان أن تتم العودة بكامل طاقتها بطريقة تحافظ على سلامة الجميع".

ومن المقرر أن يستمر هذا المسار التصاعدي في مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والدنمارك مساء يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يتحضر نحو 60 ألف مشجع إلى الملعب الذي يقع شمال غرب لندن.