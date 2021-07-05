سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجماهير الإنكليزية تعود لملاعب كرة القدم رسمياً هذا الشهر

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-05T18:49:28+0000
الجماهير الإنكليزية تعود لملاعب كرة القدم رسمياً هذا الشهر

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، عن رفع الحظر المفروض على ملاعب كرة القدم، والسماح بعودة الجماهير بشكل كامل في الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم المقبل 2021/2022.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن ملاعب كرة القدم ستمتلئ بالكامل بالجماهير اعتباراً من 19 يوليو/ تموز الجاري، وسيكون أمام الجماهير فرصة الحضور بشكل كامل موسم 2021/2022.

فيما أكد صحيفة ديلي ستار البريطانية، أنه سيبدأ العمل بذلك قبل 3 أسابيع من انطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يبدأ يوم 13 أغسطس/ آب المقبل، عندما يستضيف برينتفورد منافسه آرسنال.

ومُنعت الجماهير من حضور مباريات كرة القدم منذ مارس/ آذار 2020 بعد تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتم السماح للجماهير بدخول الملاعب بشكل تدريجي.

وقالت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان "بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية، أصدر الدوري الإنكليزي الممتاز البيان التالي: لقد غاب المشجعون بشكل كبير، لذا نرحب بإعلان الحكومة ونتطلع لحضور الجماهير للملاعب في موسم 2021/2022".

وأضافت "سنواصل العمل مع أصحاب المصلحة في كرة القدم والسلطات العامة ذات الصلة لضمان أن تتم العودة بكامل طاقتها بطريقة تحافظ على سلامة الجميع".

ومن المقرر أن يستمر هذا المسار التصاعدي في مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والدنمارك مساء يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يتحضر نحو 60 ألف مشجع إلى الملعب الذي يقع شمال غرب لندن.

related

دي خيا يبدي موقفه من حمل شارة قيادة مانشستر يونايتد

Date: 2019-07-23 17:07:10
دي خيا يبدي موقفه من حمل شارة قيادة مانشستر يونايتد

صلاح وماني يكرهان بعضهما "بشدة".. فمن يغادر؟

Date: 2020-03-12 11:59:25
صلاح وماني يكرهان بعضهما "بشدة".. فمن يغادر؟

سقوط مدو لمانشستر سيتي وسط جماهيره أمام وولفرهامبتون

Date: 2019-10-06 18:32:56
سقوط مدو لمانشستر سيتي وسط جماهيره أمام وولفرهامبتون

رسميا.. إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي

Date: 2020-03-13 14:34:03
رسميا.. إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول يضرب الستي بالثلاثة بمباراة مثيرة

Date: 2019-11-10 20:24:18
ليفربول يضرب الستي بالثلاثة بمباراة مثيرة

الدوري الانكليزي يختار أفضل لاعب في 2020

Date: 2020-07-24 14:24:45
الدوري الانكليزي يختار أفضل لاعب في 2020

شيفيلد يفرض تعادلًا دراميًا على مانشستر يونايتد

Date: 2019-11-24 20:42:56
شيفيلد يفرض تعادلًا دراميًا على مانشستر يونايتد

الدوري الإنكليزي يعتمد تغييرات جديدة على المسابقة

Date: 2020-08-06 16:05:41
الدوري الإنكليزي يعتمد تغييرات جديدة على المسابقة