سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجماهير العراقية تتوافد إلى ملعب "المدينة" لمشاهدة لقاء الحسم (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-29T13:03:26+0000
الجماهير العراقية تتوافد إلى ملعب "المدينة" لمشاهدة لقاء الحسم (صور)

شفق نيوز / بدأت الجماهير العراقية، يوم الثلاثاء، بالتوافد إلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي ونظيره السوري عبر الشاشات.

وستنطلق صافرة اللقاء بعد أقل من ساعة، في ملعب راشد بمدينة دبي، في تمام الساعة 4:45 عصراً.

وسيخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، المباراة أمام نظيره السوري، بنفس التشكيلة التي لعب بها أمام الإمارات وانتهت بهدف نظيف لصالح العراق.

وتتألف تشكيلة المنتخب العراقي من جلال حسن لحراسة المرمى، أحمد إبراهيم، مناف يونس، علي فائز، شيركو كريم، وضرغام إسماعيل لخط الدفاع.

وفي خط الوسط سيلعب كلاً من سعد عبد الأمير وأمجد عطوان وحسين علي وإبراهيم بايش، أما في المقدمة فأوكلت المهمة للمهاجم أيمن حسين .

related

السماح للجمهور العراقي بالدخول إلى مواجهة إيران

Date: 2022-01-26 07:54:13
السماح للجمهور العراقي بالدخول إلى مواجهة إيران

الشرطة: إدارة أربيل أثبتت روحها الرياضية ودورها في وأد الفتنة

Date: 2021-12-21 08:45:56
الشرطة: إدارة أربيل أثبتت روحها الرياضية ودورها في وأد الفتنة

وزارة الشباب توجه دعوة للجماهير الكروية العراقية

Date: 2022-03-18 06:43:36
وزارة الشباب توجه دعوة للجماهير الكروية العراقية

فلاح منفي يدعو لاختيار ملاعب إيران لمباراة الإمارات والانضمام للاتحاد الافريقي

Date: 2022-03-18 08:10:07
فلاح منفي يدعو لاختيار ملاعب إيران لمباراة الإمارات والانضمام للاتحاد الافريقي

لقاء زامبيا.. احمد ابراهيم قائدا للمنتخب والجمهور يملأ المدرجات قبل ساعات (صور)

Date: 2022-03-18 14:17:52
لقاء زامبيا.. احمد ابراهيم قائدا للمنتخب والجمهور يملأ المدرجات قبل ساعات (صور)

ضرغام اسماعيل يفتح النار على الجماهير العراقية

Date: 2021-09-08 16:15:59
ضرغام اسماعيل يفتح النار على الجماهير العراقية

حقيقة التهديدات لملعب المدينة المخصص لإقامة لقاء العراق والإمارات

Date: 2022-03-05 08:25:34
حقيقة التهديدات لملعب المدينة المخصص لإقامة لقاء العراق والإمارات

شهد: مباراة اليوم جاءت بتوقيت مهم وزامبيا منتخب محترم

Date: 2022-03-18 19:49:49
شهد: مباراة اليوم جاءت بتوقيت مهم وزامبيا منتخب محترم