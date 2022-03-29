الجماهير العراقية تتوافد إلى ملعب "المدينة" لمشاهدة لقاء الحسم (صور)

شفق نيوز / بدأت الجماهير العراقية، يوم الثلاثاء، بالتوافد إلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، لمشاهدة مباراة المنتخب العراقي ونظيره السوري عبر الشاشات.

وستنطلق صافرة اللقاء بعد أقل من ساعة، في ملعب راشد بمدينة دبي، في تمام الساعة 4:45 عصراً.

وسيخوض المنتخب العراقي لكرة القدم، المباراة أمام نظيره السوري، بنفس التشكيلة التي لعب بها أمام الإمارات وانتهت بهدف نظيف لصالح العراق.

وتتألف تشكيلة المنتخب العراقي من جلال حسن لحراسة المرمى، أحمد إبراهيم، مناف يونس، علي فائز، شيركو كريم، وضرغام إسماعيل لخط الدفاع.

وفي خط الوسط سيلعب كلاً من سعد عبد الأمير وأمجد عطوان وحسين علي وإبراهيم بايش، أما في المقدمة فأوكلت المهمة للمهاجم أيمن حسين .