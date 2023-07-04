الجزائر.. حكم دولي عراقي لقيادة مباراة في الدورة العربية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إسناد إحدى مباريات الدورة الرياضية العربية لكرة القدم إلى حكم عراقي دولي.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد العربيّ لكرةِ القدم اسند للحكم الدوليّ زيد ثامر مهمةَ قيادة مباراة منتخبي موريتانيا والسعودية الأولمبيين ضمن مسابقةِ كرة القدم في الدورةِ الرياضيّة العربية والتي تجري يوم الأربعاء الموافق (2023/7/5).

وأضاف البيان أن المباراةُ ستقام في ملعبِ مدينة القسطنطينية ضمن إطار الدور التمهيديّ للمسابقةِ التي تحتضنها الجزائر".