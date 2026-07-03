سويسرا تقصي الجزائر وتتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2026

احد لاعبي المنتخب السويسري بعد تسجيله هدفا ضد الجزائر

شفق نيوز - أوتاوا

غادر المنتخب الجزائري نهائيات كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام نظيره السويسري بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية، لحساب دور الـ32 من البطولة.

وجاء الهدف الأول للمنتخب السويسري مبكراً في الدقيقة العاشرة عبر اللاعب بريل إيمبولو من هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يضاعف زميله دان ندوي النتيجة بهدف ثانٍ مع انطلاقة الشوط الثاني.

وشهدت المباراة استحواذاً ميدانياً للمنتخب الجزائري، إلا أن محاولات الهجوم بقيادة رياض محرز، وحسام عوار، وفارس شعيبي، اصطدمت بتنظيم دفاعي سويسري قوض خطورة الهجمات الحاضرة طوال اللقاء.

وبهذه النتيجة، تأهلت سويسرا رسمياً إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لتواجه الفائز من مباراة كولومبيا وغانا، في حين انتهى مشوار "محاربي الصحراء" عند هذا الدور من المونديال.