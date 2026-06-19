الجزائر تقدم شكوى لـ"فيفا" ضد حكام مباراتها أمام الأرجنتين

شفق نيوز- متابعة

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يوم الجمعة، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، احتجاجًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الجزائر والأرجنتين، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-0 في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأفاد موقع "TSA Tout sur l'Algérie" الجزائري أن الشكوى استندت إلى حالتين تحكيميتين اعتبرهما الاتحاد الجزائري مؤثرتين في سير المباراة، أولهما تدخل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي على المدافع عيسى ماندي في الدقيقة 32.

ويرى الاتحاد في تلك الحالة، أن اللاعب كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء، إلا أن الحكم البولندي سيمون مارسينياك لم يتخذ أي إجراء، كما لم تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأضاف الموقع أن الحالة الثانية تتعلق بتدخل لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ضد الجزائري إبراهيم مازة في الدقيقة 74، بعدما تلقى الأخير ضربة بالمرفق في الوجه وسقط داخل منطقة الجزاء، دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الجزائر.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الجزائري وضع الحالتين ضمن شكواه الرسمية المقدمة إلى فيفا، مطالبًا بمراجعة الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، في ظل ما وصفه بتأثيرها المباشر على مجريات اللقاء.