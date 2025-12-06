الجزائر تجهز على البحرين بخمسة أهداف في كاس العرب

شفق نيوز- الدوحة

حقق منتخب الجزائر، مساء السبت، فوزا كبيرا على منتخب البحرين بنتيجة 5-1 ، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس العرب الجارية في قطر .

وجرت المباراة على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة ، عند الساعة 4:30 عصراً .

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجزائر بنتيجة 3-1 ، سجل الهدف الأول رضوان بركان بالدقيقة 24 وتمكن منتخب البحرين من تعديل النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب مهدي عبد الجبار، بينما أضاف منتخب الجزائر هدفه الثاني في الدقيقة 30 عن طريق عادل بولبينة، كما سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب ياسين بنزية في الدقيقة 45+7 .

وفي الشوط الثاني سجلت الجزائر هدفها الرابع عن طريق اللاعب رضوان بركان في الدقيقة 48 ، واضافت هدفها الخامس في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب عادل بولبينة.

وجرت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة التي تضم العراق والجزائر والبحرين والسودان.