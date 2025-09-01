الجزائرية إيمان خليف تطعن بقرار حظرها من منافسات الملاكمة العالمية

شفق نيوز- متابعة

أفادت محكمة التحكيم الرياضية الدولية، يوم الاثنين، بأن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الفائزة بذهبية في أولمبياد باريس، قدمت طعناً على قرار الاتحاد العالمي للملاكمة بمنعها من المنافسة في بطولاته إذا لم تخضع لاختبار تحديد الجنس.

وأوضحت المحكمة في بيان أن الاستئناف يسعى إلى إلغاء هذا القرار والسماح لإيمان خليف بالمنافسة في بطولة العالم للملاكمة 2025 دون الخضوع للاختبار، مشيرة إلى أنها رفضت طلب الملاكمة الجزائرية بتعليق القرار أثناء نظر القضية.

وقالت المحكمة إن "الطرفين يتبادلان حالياً المذكرات القانونية وبموافقتهما، وسيتم تحديد جلسة استماع".

وخطفت خليف والملاكمة التايوانية لين يو-تينغ الأضواء في ألعاب باريس 2024 وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية بعد أن تم استبعادهما من بطولة العالم 2023 من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة الذي قال إن اختبارات قضت بعدم أهليتهما.

ومع ذلك، تنافست الملاكمتان في فئة السيدات في باريس بعد أن منحتهما اللجنة الأولمبية الدولية الضوء الأخضر للمشاركة لتفوز كل واحدة بالذهبية في وزنها.

ولم تشارك خليف في أي منافسات منذ فوزها في باريس.

وكان من المقرر أن تنافس خليف في بطولة ينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة في هولندا في شهر حزيران/ يونيو الماضي لكنها فضلت عدم المشاركة بعد فترة وجيزة من إعلان الهيئة الحاكمة للرياضة في البداية عن خطط لتطبيق اختبار إلزامي لتحديد نوع الجنس على جميع الملاكمين في مسابقاتها.

واعتذر رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة فان دير فورست في وقت لاحق بعد ذكر اسم إيمان خليف في إعلانه بشأن إجراء اختبار إلزامي لتحديد نوع الجنس قائلاً إنه كان ينبغي حماية خصوصية الملاكمة الجزائرية.

وقالت إيمان خليف (26 عاماً) مراراً وتكراراً إنها ولدت امرأة ولها تاريخ طويل في مسابقات الملاكمة النسائية. وفي آذار/ مارس الماضي، قالت إنها ستدافع عن لقبها في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.