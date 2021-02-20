الثواني الأخيرة ترجح كفة منتخب الهند على المنتخب العراقي لكرة السلة

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الهندي، يوم السبت، من التغلب على المنتخب العراقي لكرة السلة في الثواني الأخيرة من المباراة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المنتخب العراقي لكرة السلة خاض مباراته أمام المنتخب الهندي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد لحساب النافذة الثالثة للمنافسات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي تحتضنها البحرين.

وأضاف أن اللقاء انتهى بخسارة منتخب العراق من المنتخب الهندي بعد التعادل في الثواني الأخيرة بنتيجة 78-81.

ولفت إلى أن نهاية الربع الاول كان العراق متقدما بنتيجة 25 - الهند 24، أما في نهاية الربع الثاني تأخر العراق بنتيجة 38 - الهند 47، نفي حين كانت نهاية الربع الثالث العراق 59 - الهند 60، غير أن المنتخب الهندي تمكن من حسم المباراة لصالحه بنتيجة 81 مقابل 78 للعراق.