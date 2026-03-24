الثلاثي المحترف يلتحق بالمنتخب العراقي في المكسيك

شفق نيوز- مونتيري

وصل، ظهر اليوم الثلاثاء، الثلاثي زيدان إقبال محترف نادي أوتريخت الهولندي، ويوسف الأمين محترف نادي أيك لارنكا القبرصي، وعلي الحمادي محترف نادي لوتون تاون الإنجليزي، إلى المكسيك للالتحاق بصفوف المنتخب العراقي.

وسيدخل اللاعبون الثلاثة أول وحدة تدريبية لهم مع المنتخب العراقي في معسكره المقام بمدينة مونتيري المكسيكية.

وأجرى المنتخب الوطني العراقي، اليوم، وحدته التدريبية الثانية في المكسيك ضمن تحضيراته المكثفة، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة والحاسمة في الملحق العالمي نهاية الشهر الحالي، أمام الفائز من مواجهة منتخبي بوليفيا وسورينام.

وكان المنتخب العراقي قد باشر، أمس الاثنين، أولى وحداته التدريبية في مدينة مونتيري المكسيكية عقب وصوله، استعداداً لخوض منافسات الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط التحاق عدد من اللاعبين المحترفين، وهم أمير العماري وميرخاس دوسكي وحسين علي، على أن يصل المتبقون تباعاً.