الثلاثاء .. 10 مواجهات بانطلاق الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ17 من شهر آذار/مارس الجاري موعدا لإنطلاق الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق.

وتقام عشر مباريات موزعة على يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتحتضنها ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وشهدت الجولة الـ22 تعزيز فريق القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده الى 52 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

وجاء الطلبة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما حل اربيل رابعاً بعدما جمع نفس نقاط الطلبة لكن بفارق المواجهات المباشرة، واحتل الكرمة المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

وفي المقابل، تشتد المنافسة في قاع الترتيب بين أربعة فرق تسعى للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل أمانة بغداد المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة.

ويأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة، بينما يتذيل القاسم جدول الترتيب في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم قد أعلنت، عن تحديد مواعيد أربع مواجهات مؤجلة في الدوري، مبيّنة أنها ستُقام خلال يومين في بغداد وأربيل ودهوك.

وقال المدير الإعلامي لدوري نجوم العراق حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة قررت إقامة مباراتين مؤجلتين من الجولة الـ 18 في بغداد، يوم السبت الموافق 21 من شهر آذار/ مارس الجاري".

وأضاف أن "المباراة الأولى تجمع فريق النفط مع ضيفه الشرطة عند الساعة الـ 7:30 مساءً ‏على ملعب الكابتن شرار حيدر، وتجمع الثانية فريق الزوراء مع ضيفه فريق أمانة بغداد بالتوقيت نفسه، وتقام على ملعب نادي الزوراء".

وأشار إلى أن "مباراتين ستقامان في دهوك وأربيل يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري، تجمع الأولى فريق الموصل مع ضيفه فريق زاخو، وتقام المواجهة على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي للموصل، وتنطلق المباراة عند الساعة الـ 7:30 مساءً".

وبيّن الخرساني أن المباراة الثانية "تجمع فريق أربيل مع ضيفه فريق ديالى في التوقيت ذاته على ملعب فرانسو حريري باربيل".