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الثلاثاء.. جمهور الزوراء على موعد مع أول مباراة للنادي في ملعبه الجديد

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-13T08:34:58+0000
الثلاثاء.. جمهور الزوراء على موعد مع أول مباراة للنادي في ملعبه الجديد

شفق نيوز/ أعلن نادي الزوراء ان مباراته المقبل من الجولة 21 لدوري الكرة الممتاز أمام الديوانية ستقام على ملعب الزوراء بعد إنجازه.

وقال عبدالكريم عبدالرزاق عضو ادارة النادي لشفق نيوز، ان "المباراة المقررة أمام فريق نادي الديوانية بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 21 ستقام على ملعب النادي بعد اتمام انجازه وتجهيزه وبات جاهزا لاستقبال الانشطة الكروية".

واوضح ان الادارة أبلغت الاتحاد بذلك واستحصلت الموافقات الرسمية لإقامة مباريات الدوري والمباراة المقبلة أمام الديوانية على ملعبه الذي اكتمل وظهر بحلته الجديدة.

واشار الى انه تم تغيير وقت مباراتنا بعد غد الثلاثاء أمام الديوانية من الساعة (3:45) الى الساعة 7 مساءً .

واكد ان فريق الزوراء سيجري عصر يوم غد الاثنين اول وحدة تدريبية له على أرض الملعب استعدادا للقاء المقبل .

ويحتل فريق الزوراء المركز الثاني برصيد 39 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز .

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