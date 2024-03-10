الثلاثاء.. انطلاق دور الـ16 لبطولة كأس العراق (مواعيد وتوقيتات وملاعب المباريات)

شفق نيوز/ تنطلق مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 13 من الشهر الحالي بإقامة مباراتين.

ويستضيف ملعب ميسان الاولمبي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر مباراة فريق نفط ميسان وضيفه فريق الگرمة، بينما يلاقي فريق الكهرباء ضيفه فريق نوروز على ملعب الزوراء في الساعة التاسعة والنصف مساءً .

وتتواصل منافسات الدور في اليوم التالي الأربعاء المقبل الموافق 14 من آذار الحالي بإقامة أربع مواجهات جميعها تقام عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وعلى ملعب زاخو يستضيف اصحاب الارض والجمهور فريق زاخو ضيفه فريق الشرطة، ويلاقي الزوراء على ملعبه ضيفه فريق نادي كربلاء، وعلى ملعب الشعب الدولي يلاقي فريق الطلبة ضيفه فريق النفط، بينما تقام على ملعب النجف الدولي مباراة تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق النجف مع ضيفه القوة الجوية.

وتقام مباراتان في ختام دور الـ16 يوم الخميس المقبل الموافق 14 من آذار الحالي، تنطلق المباراة الأولى عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر على ملعب الساحر احمد راضي بين فريقي الكرخ وضيفه اربيل.

وتقام المباراة الاخيرة على ملعب الميناء الأولمبي بين فريقي نادي الميناء وضيفه نادي الحدود عند الساعة التاسعة والنصف مساءً .