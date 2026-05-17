الثلاثاء.. انطلاق الجولة 36 من نجوم العراق بـ10 مباريات

شفق نيوز- بغداد

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل منافسات الجولة الـ36 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة 10 مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار يومين.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات كبيرة في ترتيب فرق دوري النجوم، إذ عزز القوة الجوية صدارته بعدما رفع رصيده إلى 80 نقطة، فيما يلاحقه الشرطة في الوصافة برصيد 76 نقطة.

وجاء فريق أربيل ثالثاً رغم خسارته أمام نوروز برصيد 70 نقطة، ثم الزوراء رابعاً بـ66 نقطة، بينما حل الطلبة خامساً برصيد 62 نقطة، يليه الكرمة سادساً بـ58 نقطة.

وفي صراع البقاء، تتزايد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي أربع جولات فقط على ختام موسم 2025-2026.

ويحتل نفط ميسان المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، يليه أمانة بغداد في المركز الثامن عشر بنفس الرصيد، لكن بفارق المواجهات المباشرة، ثم النجف في المركز التاسع عشر بـ19 نقطة، فيما تأكد هبوط القاسم رسمياً إلى دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل، بعد تذيله الترتيب برصيد 5 نقاط.

وبعد انتهاء الجولة الـ35، يواجه النجف شبح الهبوط بنسبة كبيرة، عقب سلسلة نتائجه السلبية واتساع الفارق مع منافسيه، ليصبح الأقرب لمرافقة القاسم، الذي هبط رسمياً إلى الدوري الممتاز.

وفي الوقت نفسه، يواصل أمانة بغداد ونفط ميسان التنافس للهروب من المركزين 17 و18، لا سيما أن رصيديهما متساويان، ما يجعل مستقبلهما في الدوري محل قلق، خصوصاً مع استمرار حالة عدم الاستقرار الفني.

وستكون الجولات المتبقية حاسمة، إذ ستكشف المنافسات المقبلة عن الفريق الذي سيخوض مباراة "البلاي أوف"، التي تجمع صاحب المركز 18 في دوري النجوم مع صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز، على أن يحتفظ الفائز بمقعده في دوري النجوم للموسم المقبل.