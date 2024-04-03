الثلاثاء المقبل موعداً لانطلاق مباريات ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، موعد انطلاق منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، في التاسع من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

ووفقاً للجنة فإن جميع المباريات ستقام عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، بمشاركة الأندية المتأهلة وهي، الشرطة، والقوة الجوية، والزوراء، وأربيل، والميناء، والنفط، ونفط ميسان، ونوروز.

وتقام مباراة الميناء مع الشرطة في ملعب الأول بالبصرة، بينما يستضيف الزوراء على ملعبه في بغداد فريق نوروز، وعلى ملعب الشعب وسط العاصمة يضيف القوة الجوية فريق نفط ميسان، فيما يستضيف فريق النفط ضيفه أربيل في ملعب المدينة شرقي بغداد.