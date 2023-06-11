الثلاثاء المقبل.. منتخب العراق في مواجهة صعبة أمام بريطانيا بـ"سلة الكراسي"

شفق نيوز/ يلتقي الثلاثاء المقبل منتخب العراق الوطني لسلة الكراسي نظيره البريطاني في ثاني مبارياته في مجموعته عند الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت بغداد على ملعب المدينة التجارية في مدينة دبي.

وقال مدرب المنتخب العراقي عباس خاكي لوكالة شفق نيوز؛ ان "مباراتنا امام منتخب بريطانيا صعبة جدا لاسيما ونحن نواجه منتخبا لايقل كفاءة وخبرة عن نظيره الامريكي ان لم يكن الافضل من وجهة نظري الشخصية".

وأضاف خاكي أن "من سوء حظنا أوقعتنا القرعة في مجموعة حديدية وصعبة للغاية التي والتي تجمع بطل ووصيف بارالمبياد طوكيو اي المنتخبين الأمريكي والبريطاني اضافة الى المنتخب الإيراني الذي شارك في أربع دورات بارالمبية وهو يعد الفريق الأول على آسيا والمنافس الأقوي على العالم على الرغم من خسارته مباراته الأولى أمام بريطانيا بنتيجة 90-59 نقطة".

واشار إلى ان "اعداد منتخبنا كان فقيرا جدا والذي كان لمدة عشرة أيام في مدينة قم الايرانية وهي غير كافية للاستعداد لمثل هذه البطولات العالمية في ظل وجود لاعبين شباب يفتقدون الى الخبرة واللعب في مثل هذه المباريات لاكتساب الخبرة"، مبيناً "كنا نحتاج الى معسكرات تدريبية جيدة نخوض خلالها مباريات مع منتخبات ذات مستوى عال لرفع المستوى الفني للاعبينا ووضعهم في صلب الحدث".

وختم خاكي حديثه ان "مباراتنا السابقة أمام أمريكا قد كشفت لنا الكثير من الاخطاء وسنعمل على تصحيحها وتجاوزها قدر الامكان للظهور بأداء فني افضل خصوصا واننا نعمل على تشكيل منتخب وطني جديرة بالمنافسة للمستقبل القريب ان شاء الله".

وكان منتخب العراق خسر بنتيجة كبيرة امام نظيره الامريكي في اولى مواجهاته في البطولة السبت الماضي بنتيجة 92-23 نقطة.