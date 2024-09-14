الثلاثاء المقبل.. قرعة دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإجراء قرعة دوري نجوم العراق للموسم الجديد.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان لجنة المسابقات في الاتحاد حددت الثلاثاء المقبل الموافق 17 ايلول الجاري موعدا لاجراء القرعة الخاصة بمباريات دوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 بمشاركة 20 نادياً.

وبين انه سيتم التوقيع مع كبرى شركات التسويق، والكشف عن كرة الدوري، وملابس الحكام الموحدة مع تجهيزات (جالبي الكرات) في لقاءات الدوري المقبل.

واشار الى ان الدوري سيكون على مرحلتين حيث يلاقي كل فريق الآخر ذهاباً وايابا ويحتسب بطل الدوري من خلال النقاط التي يحصل عليها .

يذكر ان فريق القوة الجوية توج بلقب الدوري العراقي للموسم 2024-2025 وحل الشرطة ثانيا ثم الزوراء بالمركز الثالث .