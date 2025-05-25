الثلاثاء المقبل.. انطلاق مباريات الـ"بلي أوف" لنخبة كرة يد العراق

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد، عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل 27 من شهر ايار/ مايو الجاري، موعداً لانطلاق مباريات البلي أوف في بغداد.

وقال رئيس الاتحاد احمد رياض لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة اليد، عقد في مقره اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الاندية المتصدرة، وهي الحشد الشعبي والكرخ والشرطة وديالى، والتي ستخوض مباريات البلي أوف لدوري نخبة اليد للموسم 2024-2025".

وأضاف انه "تم تحديد سلسلة مباريات البلي أوف والتي ستقام الاولى بين المتصدر الحشد الشعبي مع فريق ديالى في قاعة نادي الجيش ببغداد".

وتابع أن "فريق الكرخ سيستضيف في المباراة الثانية فريق الشرطة في قاعة الكرخ المغلقة ببغداد"، مبينا ان "سلسلة مباريات البلي أوف حددت بخمس مواجهات والتي قد تحسم للفريق الذي يفوز 3 مرات".

ولفت إلى أنه "تمت مناقشة العديد من الجوانب الهامة المتعلقة بالمباريات، وتم التأكيد على تطبيق اللوائح الخاصة بالمباريات والتي وزعت على ممثلي الاندية ومن ثم الموافقة عليها بعد المناقشة".