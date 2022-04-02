الثلاثاء المقبل.. المباراة الختامية لدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن تحديد الثلاثاء المقبل موعداً للمباراة الختامية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري السلة الممتاز.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد حدد الثلاثاء المقبل موعدا للمباراة الختامية بين ناديي النفط والشرطة ، وبعد غدٍ الاثنين المصادف 2022/4/4 مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين فريقي دجلة الجامعة و نفط البصرة.

وأضاف العميدي ان المباراتين ستقامان في قاعة الشعب للالعاب الرياضية، مبينا انه تم تحديد الساعة التاسعة والنصف مساءً لإقامة المباراتين.

وبين أن الاتحاد دعا الفرق الاربعة الاوائل لدوري الشباب المصاحب للدوري الممتاز العراقي بكرة السلة للموسم الرياضي 2021-2022 ، الحضور يوم الاثنين المقبل وذلك ليتم التتويج والتكريم من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة بين شوطي مباراة نادي دجلة الجامعة مع نادي نفط البصرة.

ولفت إلى أن الفريق المتوج الأول للشباب هو نادي الحشد الشعبي، ونادي الحلة بالمركز الثاني ونادي دجلة الجامعة بالمركز الثالث ، ونادي التضامن بالمركز الرابع.