الثلاثاء الحاسم.. 9 مواجهات ترسم ملامح التأهل لمونديال 2026

شفق نيوز/ تنطلق يوم الثلاثاء، الموافق 25 من الشهر الحالي، تسع مباريات ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تعد حاسمة في مشوار المنتخبات نحو التأهل للمونديال.

وسيحل المنتخب العراقي ضيفاً على نظيره الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان، التي اعتُبرت أرضاً مفترضة لفلسطين، حيث ستقام المباراة في الساعة 9:15 مساءً، وفي التوقيت ذاته، يلتقي منتخب الكويت مع نظيره العُماني، فيما يستضيف منتخب كوريا الشمالية نظيره الإماراتي.

وفي مواجهات أخرى، يستضيف منتخب كوريا الجنوبية نظيره الأردني في الساعة 2:00 ظهراً، بينما يلتقي المنتخب الياباني مع نظيره السعودي في الساعة 1:35 ظهراً.

كما يستضيف منتخب الصين نظيره الأسترالي عند الساعة 2:00 ظهراً، فيما يحل المنتخب القطري ضيفاً على قيرغيزستان في الساعة 4:45 عصراً، وهو ذات التوقيت الذي يشهد لقاء إندونيسيا مع البحرين.

وتختتم المواجهات بلقاء المنتخب الإيراني الذي يستضيف أوزبكستان في الساعة 7:00 مساءً، في مباراة مرتقبة ضمن هذه الجولة الحاسمة.