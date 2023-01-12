التأهل متصدراً يطلق العنان لأفراح العراقيين: كأس خليجي 25 مطلبنا (فيديو)

شفق نيوز / ما ان انطلقت صافرة الحكم الاوزبكي تاتاشيف معلنا فوز العراق بخماسية نظيفة على نظيره اليمني حتى انطلقت الاحتفالات في كل ارجاء العراق.

وغص ملعب جذع النخلة بالمشجعين الذين بقوا يحتفلون داخل الملعب بفوز المنتخب العراقي مع اللاعبين الذي طافوا بأرجاء الملعب، بعد تصدر المجموعة الأولى بجدارة، فيما انطلقت الاحتفالات قرب منطقة الكورنيش وجميع ارجاء المحافظة التي تحتضن منافسات خليجي 25، باطلاق الأغاني والرقص في أجواء الاحتفالات، فيما دعا المواطنون الى استمرار المنتخب بانتصاراته في هذه البطولة لصناعة الابتسامة على وجوه العراقيين لانهم يستحقون الفرح.

وفي ملعب الميناء الأولمبي الذي شهد مباراة عمان والسعودية، كان صخب الاحتفالات موازيا للاحتفال بملعب جذع النخلة، فيما كان من المفارقات لجوء مشجعين سعوديين الى فرق "الموسيقى" الشعبية العراقية في تشجيع منتخبهم.

وفي بغداد احتفل المشجعون أيضاً في ساحة التحرير وحديقة الامة بانتصار العراق وتأهله الى الدور الثاني من خليجي 25، ثم بدأت احتفالات عفوية في جميع شوارع العاصمة بالفوز، فيما طالب المحتفلون المنتخب بحصد لقب البطولة، الذي غاب عنها العراق منذ 42 عاماً.

وفي اطراف العاصمة انطلقت احتفالات أخرى وتحديدا في مدينة بسماية بخروج العشرات من العجلات احتفالا بالفوز ولفت العجلات ارجاء المدينة

وفي محافظة نينوى، غصت شوارع الموصل بجانبيها الأيمن والايسر بالسيارات المحتفلة بالفوز ورفع الاعلام العراقية، فيما حاولت القوات الأمنية تسيير حركة العجلات التي اكتظت بها شوارع المدينة.

كما انطلقت احتفالات في العديد من المحافظات احتفالات عفوية بلجوء المواطنين الى الأغاني والاحتفال في الساحات العامة والسيارات.