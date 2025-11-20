التأهل ليس نهاية المطاف.. المونديال محظور على جماهير بعض المنتخبات

شفق نيوز- واشنطن

يواجه جمهور عدد من منتخبات العالم المتأهلة إلى كأس العالم 2026، احتمالية عدم التمكّن من حضور المونديال الكروي في الولايات المتحدة، بسبب ورود 12 دولة في قائمة حظر دخول الأراضي الأميركية.

حيث يشير الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب في شهر حزيران/يونيو الماضي، إلى حرمان جماهير 12 دولة في قائمة الحظر، ما يعني حرمان جمهورها من مساندة منتخبهم في فعاليات كأس العالم في حال تأهله.

وينص الأمر التنفيذي على أن المواطنين من الدول الـ12، لا يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة، حيث برر ترمب قراره بـ"حماية الأمن القومي والمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشعبها".

وعلى الرغم من تأهلها رسمياً إلا أن دولة هايتي، قد يُحرم جمهورها من حضور مونديال 2026، حيث يواجه مشجعو المنتخب إمكانية عدم قدرتهم على مساندة فريقهم في المونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحجزت هايتي مكانها في المونديال، أمس الأربعاء، للمرة الثانية في تاريخها منذ عام 1974، بعد تصدر مجموعة ضمت هندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا.

وبموجب القرار الأميركي، يحظر على مواطني هايتي، سواء المهاجرين أو غير المهاجرين، دخول الولايات المتحدة.

واضطرت هايتي إلى لعب جميع مبارياتها بعيداً عن البلاد بعدما سيطرت عصابات مسلحة على مناطق واسعة فيها.

لكن القرار الأميركي يستثني الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية، بما في ذلك المدربين والأشخاص القائمين بأدوار دعم ضرورية وأفراد الأسر المباشرين، ويسمح لهم بالسفر للمشاركة في كأس العالم أو الأولمبياد، أو أي حدث رياضي آخر، ما يعني أن منتخب هايتي سيتمكن من المشاركة والسفر إلى الولايات المتحدة، لكن جماهيره لن يسمح لها بذلك.