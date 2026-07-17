التأجيل محتمل.. مخاوف بيئية تهدد نهائي المونديال

شفق نيوز- واشنطن

أفادت تقارير إعلامية، بإمكانية تأجيل المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين إسبانيا والأرجنتين، بسبب تدهور جودة الهواء الناتج عن الدخان المتصاعد من حرائق الغابات المستمرة في كندا.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأميركية المباراة يوم الأحد المقبل، إلا أن امتداد الدخان إلى عدة مدن أميركية، من بينها نيويورك، تسبب في انخفاض ملحوظ في جودة الهواء، ما أثار تساؤلات حول إمكانية إقامة اللقاء في موعده المحدد.

وكانت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم قد قررت تأجيل مواجهة شيكاغو فاير وفانكوفر وايتكابس بعد ارتفاع مؤشر جودة الهواء إلى أكثر من 240 في بعض المناطق، وهو مستوى يُصنف ضمن فئة "غير صحي للغاية".

كما اتخذت السلطات في مدينة شيكاغو إجراءات احترازية شملت إغلاق عدد من المرافق العامة وإلغاء فعاليات خارجية، بينما أعلنت العاصمة واشنطن حالة تأهب عقب وصول جودة الهواء إلى المستوى الأحمر بسبب الدخان القادم من كندا.

ورغم هذه المستجدات، تؤكد التقارير أن فرص تأجيل نهائي كأس العالم لا تزال محدودة، في ظل متابعة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للوضع بشكل مستمر، مع امتلاكه بروتوكولات صحية تتيح تعديل موعد المباراة إذا شكلت الظروف البيئية خطراً على اللاعبين أو الجماهير.

وبحسب المركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات، تشهد كندا حالياً 876 حريقاً نشطاً، من بينها 202 حريقاً خارج السيطرة، فيما تجاوز إجمالي الحرائق المسجلة منذ بداية عام 2026 حاجز 3500 حريق.

ويترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المرتقبة، حيث تسعى الأرجنتين للاحتفاظ بلقبها العالمي، بينما تأمل إسبانيا في حصد لقبها الثاني في تاريخ كأس العالم، بعد تتويجها الأول عام 2010 .