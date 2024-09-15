التين أسير التركمانستاني يصل إلى بغداد لمواجهة القوة الجوية في ابطال آسيا

شفق نيوز/ وصل مساء اليوم الأحد، وفد فريق التين أسير التركمانستاني إلى بغداد لمواجهة الصقور الأربعاء المقبل في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا 2.

ويلاقي فريق القوة الجوية لكرة القدم العراقي، ضيفه فريق التين أسير التركمانستاني يوم الاربعاء المقبل في الساعة التاسعة مساء، على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا 2 .

وتعادل الصقور امس في اخر مواجهة ودية له قبل لقاء التن اسير ، مع ضيفه فريق نفط ميسان 0 – 0 في المباراة المغلقة التي جرت بينهما في العاصمة بغداد.

وكان فريق القوة الجوية، قد دخل معسكراً تدريبياً في مدينة أنطاليا التركية استعداداً لمباريات دوري أبطال آسيا، وكذلك دوري نجوم العراق للموسم المقبل، وخاض خلاله مجموعة من المباريات التجريبية مع الفرق التركية.