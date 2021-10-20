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التونسي يكشف إصابات لاعبي المنتخب العراقي والقوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-20T06:47:30+0000
التونسي يكشف إصابات لاعبي المنتخب العراقي والقوة الجوية

شفق نيوز/ كشف مدرب اللياقة البدنية لفريق القوة الجوية التونسي أيمن الحبيبي يوم الأربعاء جاهزية عدد من أبرز لاعبي المنتخب الوطني والقوة الجوية .

وقال الحبيبي لوكالة شفق نيوز حول الجاهزية البدنية للاعبين علاء عباس، وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد، وكرار نبيل ان موعد انضمام اللاعبين لتمثيل الفريق بات قريباً .

واشار الى ان الوضع البدني فيما يخص عودة لاعب المنتخب والجوية علاء عباس للمنتخب بات قريبا جدا وقد وضعنا له برنامجاً خاصاً لتهيئته وتجهيزه بشكل جيد، مبينا أن علاء متجاوباً جدا مع تعليمات العلاج وحاليا في مرحلة التأهيل والشفاء تماماً.

وفيما يخص ضرغام اسماعيل لاعب النادي والمنتخب اكد ان ضرغام لقد أجرى ضرغام عملية للغضروف ولديه شهر راحة وبعد اسبوعين سيعود الى وضعه وللتمارين الخاصة .

واضاف اما فيما يخص لاعب النادي والمنتخب مصطفى محمد فقد تعرض لتمزق العضلة الخلفية وقد وضعنا له برنامجاً خاصاً له ليكون جاهزاً وعندة استجابته للعلاج، و سيعود بعد مدة للملاعب .

بينما يحتاج اللاعب كرار نبيل فهو يخضع حاليا لنظام علاج وبعد اسبوعين يكمل التأهيل وسيعود بعد تماثله للشفاء تماماً .

ويواجه القوة الجوية على ملعب الشعب مساء اليوم ضيفه فريق نادي الكرخ ضمن الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز .

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