التونسي سامي الطرابلسي مدرباً للقيثارة

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الشرطة، يوم الأحد، تعاقده مع المدرب التونسي سامي الطرابلسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الكروي 2026-2027، في إطار استعداداته لاستعادة لقب دوري نجوم العراق.

وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي، تحسين الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "التعاقد مع الطرابلسي جاء لما يمتلكه من خبرة تدريبية كبيرة وسجل حافل بالنجاحات مع الأندية والمنتخبات التي أشرف على تدريبها".

وأضاف أن "فريق الشرطة سيظهر بصورة مختلفة خلال الموسم المقبل، بعد أن أبرمت الإدارة عدة تعاقدات جديدة، إلى جانب تجديد عقود عدد من اللاعبين، ضمن خطة تهدف إلى استعادة لقب الدوري الذي خسره الفريق في الموسم الماضي".

ويُعد سامي الطرابلسي (مواليد 1968) من أبرز المدربين التونسيين، إذ سبق له قيادة المنتخب التونسي بين عامي 2011 و2013، كما درب نادي السيلية القطري، قبل أن يتولى مجدداً منصب المدير الفني للمنتخب التونسي عام 2025.