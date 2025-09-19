التونسي "الصالحي" يهدي ديالى ثلاث نقاط ثمينة بدوري النجوم

شفق نيوز- النجف

حقق فريق ديالى لكرة القدم، اليوم الجمعة، ثلاث نقاط له في دور نجوم العراق، بعد فوزه على مضيفه فريق النجف بهدف دون رد، في انطلاق مباريات الجولة الثانية للدوري.

المباراة انطلقت في الساعة السادسة مساءً، على ملعب النجف الدولي. وتقدم فريق ديالى بهدف اللاعب التونسي ثامر الصالحي في الدقيقة 34 من الشوط الأول، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة، ويطلق الحكم صافرته معلناً فوز الفريق الضيف.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من فيد كريم حكماً للساحة، وواثق مدلل مساعداً أول، واحمد نعيم مساعداً ثانياً، ومحمد كامل حكماً رابعاً، وسجاد خالد حكماً لتقنية الفار.