التونسية أنس جابر تخسر بطولة ويمبلدون للتنس

شفق نيوز/ خسرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، يوم السبت، لقب بطولة ويمبلدون والذي فازت به منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

وذكر موقع "فرانس24" الفرنسي ان هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تصل فيها جابر إلى نهائي هذه البطولة، لكنها لم تتمكن مجددا من إهداء أول لقب في هذه المنافسة لتونس ومعها العرب وأفريقيا.

وفشلت التونسية أنس جابر في تجاوز التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في نهائي بطولة ويمبلدون، لتضيع للمرة الثانية على التوالي لقب هذه البطولة التي كانت قريبة منها خاصة بعد أدائها الكبير في نصف النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة والمصنفة ثانية.

واقتربت جابر من لقب ويمبلدون العام الماضي بوصولها إلى أول نهائي كبير في مسيرتها، خسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، قبل أن تسقط بعد قرابة شهرين في نهائي الولايات المتحدة المفتوحة ضد البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.

وفي ثلاث من تلك مبارياتها الأربع السابقة في البطولة، باستثناء المواجهة ضد كفيتوفا، عادت من تأخر بمجموعة وفازت بالمباراة.

وباتت ثالث لاعبة فقط في العصر الحديث تحقق ذلك في ثلاث مباريات في ويمبلدون بعد البلجيكية جوستين إينان 2001 والفرنسية ماريون بارتولي 2007.