التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون

شفق نيوز/ ثأرت التونسية أنس جابر المصنفة سادسة من الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 الأربعاء في ربع النهائي.

وتواجهت اللاعبتان العام الماضي في المباراة النهائية وخرجت حينها ريباكينا منتصرة بثلاث مجموعات لتحرز لقبها الكبير الأول والوحيد، لكن جابر ردت اعتبارها الأربعاء وبلغت نصف النهائي الكبير الثالث لها حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية والفائزة على الأميركية ماديسون كيز.

وكانت أنس جابر قد حجزت مقعدها في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون، بعدما سحقت اللاعبة التونسية منافستها البطلة السابقة بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3 على الملعب الرئيسي، الإثنين.

وتأهلت إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان المولودة في موسكو، المصنفة الثالثة، التي فازت على أنس بثلاث مجموعات في نهائي العام الماضي، بعد انسحاب منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا، بينما كانت متأخرة 1-4 في المجموعة الأولى بسبب إصابة في الظهر.