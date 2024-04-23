التنس العراقي يحصد 15 وساماً ملوناً و"نجلة" تتألق في بطولة دولية

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي للتنس على الميدالية الذهبية، يوم الثلاثاء، في بطولة النادي الأردني الوطني لتنس الطاولة البارالمبية التي اختتمت في العاصمة عمان.

وقالت المنسقة الإعلامية للمنتخب منى الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبة العراقية نجلة عماد بنت محافظة ديالى حصدت الميدالية الذهبية في فعالية المختلط في منافسات البطولة، كما حصلت على الميدالية الفضية في فعالية الفردي وفوزها على فئة 10 رغم أنها من فئة 6".

وأضافت أن "منتخب العراق حصد 15 وساماً ملوناً بتنس الطاولة البارالمبي في ختام مشاركته بمنافسات بطولة النادي الوطني في الأردن".

واختتم المنتخب العراقي بتنس الطاولة البارالمبي مشاركته بمنافسات بطولة النادي الوطني في الأردن والمؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024 بخمسة عشر وساماً ملوناً منها سبعة ذهبية وخمسة فضية وثلاثة برونزية.