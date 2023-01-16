التفاؤل يخيّم على مباراة اليوم.. المنتخب العراقي يواجه قطر بـ"سلاحين"

شفق نيوز/ يتطلع الشارع الكروي العراقي للمباراة المرتقبة الحاسمة التي تجمع "أسود الرافدين" مع المنتخب القطري ضمن منافسات نصف نهائي بطولة خليجي 25، وأبدى رياضيون تفاؤلهم بفوز "سهل" للعراق بفضل الفارق الفني و"سلاحيّ" الأرض والجمهور.

ويبدو أن المهمة ستكون أسهل على المنتخب العراقي لاسيما أنه يتسلح بعاملي الارض والجمهور، فضلا عن الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها لاعبو منتخب العراق بعد تصدرهم المجموعة الاولى بسبع نقاط وفوزهم العريض على اليمن بخمسة اهداف دون مقابل، وهي أعلى حصيلة أهداف لغاية الآن في البطولة.

وفي المقابل، المنتخب القطري الذي حل ثانيا بمجموعته ولم يظهر بشكل مقنع فنياً في مبارياته الثلاث، اذ غاب عنه اغلب لاعبيه الذين لعبوا بكأس العالم 2022، كما أن معظم لاعبيه في خليجي 25 من الشباب الذين يتم بنائهم ليكونوا المنتخب الأول مستقبلا، وبالتالي كل المؤشرات تؤكد ان مباراة اليوم ستكون محسومة لصالح للعراق.

واستطلعت وكالة شفق نيوز، آراء عدد من المختصين العراقيين حول توقعاتهم لنتيجة مباراة اليوم، فقال اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي أموري أحمد "النتيجة ستكون حتما لصالح العراق وسيتأهل للمباراة الختامية".

وهو ما أيده اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي صادق حنون، بالقول إن "المباراة لن تكون سهلة على قطر والفوز سيكون للعراق بسبب فارق المستوى وعاملي الارض والجمهور".

كما أكد اللاعب الدولي السابق جعفر عمران، ان "النتيجة ستكون لصالح العراق بحسب فارق المستوى والمؤازرة الجماهيرية التي ستشهدها المباراة".

بدوره اتفق المدرب سعدون صدام مع زملائه على ان "المنتخب العراقي سيفوز بسهولة على منتخب قطر في مباراة اليوم حسب المعطيات والفوارق الفنية بين المنتخبين".

وسيلتقي منتخبا العراق وقطر في الساعة الرابعة والربع من عصر اليوم على ملعب البصرة الدولي في اطار منافسات دور نصف النهائي لبطولة خليجي 25.