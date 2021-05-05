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التعليم تصرف جزءا من ميزانية الطلبة والنادي يسلم نصف مستحقات مدربه السابق

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-05T10:38:23+0000
التعليم تصرف جزءا من ميزانية الطلبة والنادي يسلم نصف مستحقات مدربه السابق

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الطلبة باسم عباس، يوم الأربعاء، عن صرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جزءا من ميزانية نادي الطلبة، مشيرا الى أن إدارة النادي سلمت نصف المستحقات التي بذمتها لعائلة المدرب الراحل علي هادي.

وقال عباس لوكالة شفق نيوز، إن "نصف العقد تم تسليمه لذوي مدرب الطلبة السابق على هادي الذي وافته المنية جراء مضاعفات كورونا والذي توفى ولم يتسلم مستحقاته المالية".

وبين ان "الادارة سلمت ذوي المدرب 10 ملايين ليتبقى 10 ملايين اخرى ستسلمها قريبا".

وتابع ان "النادي كان يعاني ازمة مالية لعدم تسلمه الأموال منذ مدة طويلة ووصل لمرحلة صعبة وذلك لارتباط صرف الاموال بميزانية الدولة التي اقرت مؤخرا ليتم تخصيص نسبة النادي منها".

واوضح ان "وزير التعليم العالي وقع على صك للنادي وتم تسليمه للنادي".

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