التعداد السكاني يؤخر استئناف دوري نجوم العراق إلى الأحد المقبل

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تحديد يوم الأحد المقبل لاستئناف منافسات دوري نجوم العراقي بعد توقفه في الثامن من الشهر الجاري.

‏وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المسابقات في الاتحاد حددت يوم الأحد 24 من الشهر الجاري موعداً لاستئناف منافسات دوري نجوم العراق ‏وذلك بعد توقفه لارتباط المنتخب العراقي وخوضه مباراتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026".

‏وأضاف "كان من المفترض استئناف الدوري بعد انتهاء مباراتي المنتخب العراقي أمام الأردن وعُمان لكنه تأخر عدة أيام لوجود حظر التجوال لإجراء التعداد السكاني في بغداد والمحافظات العراقية".

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة السابعة من المرحلة الأولى برصيد 14 نقطة، يليه فريق الكرمة برصيد 13 نقطة، ثم فريق الزوراء ثالثاً بنفس رصيد الكرمة لكن بفارق الأهداف.