"التعداد السكاني" يتسبب بنقل مباراتي المنتخب العراقي مع الأردن إلى أرض الخصم

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة السلة عن سبب نقل مباراة العراق إلى الأردن ضمن التصفيات الاسيوية لكرة السلة.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد السلة عهد فالح لوكالة شفق نيوز؛ ان "نقل المباراة من العراق إلى الأردن جاء بسبب التعداد السكاني الذي سيشهده بلدنا الحبيب يومي 20-21 من شهر تشرين الثاني المقبل".

واضاف فالح ان "تغيير المكان جاء لتزامن موعد مباراتي الذهاب والإياب مع موعد إجراء عملية التعداد السكاني المقرر إجراؤها الشهر المقبل ووجود حظر للتجوال في هذين اليومين فمن الصعوبة وصول الفريق الضيف ومن الصعوبة ايضا اجراء تدريبات المنتخب الوطني العراقي في العاصمة بغداد".

وتابع أنه "بناءً على الطلب المقدم من قبل الاتحاد العراقي لكرة السلة وافق الاتحاد الآسيوي بتغيير مكان مباراة الإياب مع الفريق الأردني".

واشار الى ان مباراة الذهاب في الاردن تقام بتاريخ 22 تشرين الثاني المقبل ومباراة الاياب في العراق يوم 24 من نفس الشهر"، مبيناً ان "المباراتين ستكونان في الاردن وبنفس التوقيت بعد حصول الموافقة من قبل الاتحاد الآسيوي".