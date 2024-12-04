التعاون السعودي يقصي القوة الجوية العراقي من دوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ خسر فريق القوة الجوية العراقي من مضيفه فريق التعاون السعودي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة مساءً وانتهت لصالح التعاون السعودي بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 48 سجل التعاون هدف التقدم عن طريق المحترف أندريه جيروتو.

وبهذه النتيجة عزز التعاون صدارته برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد الجوية عند النقطة التاسعة بالمركز الثالث خلف الوصيف فريق الخالدية بـ12 نقطة، وبذلك ودع "الصقور" رسمياً البطولة.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وتضمن دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، في المستوى الثاني للرجال 32 نادياً موزعين على ثماني مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية.

وأقيمت منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، من 17 أيلول/ سبتمبر إلى 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وكان فريق القوة الجوية العراقي حقق فوزاً ثميناً على مضيفه التعاون السعودي، بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا 2.