التعاقد مع مدرب إيراني لقيادة المنتخب العراقي لكرة السلة على الكراسي

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي لكرة السلة البارالمبي، يوم الخميس، عقدا احترافيا مع المدرب الايراني (عباس خاكي) لتدريب المنتخب العراقي لكرة السلة على الكراسي.

وقال رئيس اللجنة البرالمبية العراقية عقيل حميد لوكالة شفق نيوز، إن "البارالمبية أشرفت على توقيع العقد ودعمت المشروع مع مدرب كبير ، بغية تطوير السلة العراقية في محافل دولية مقبلة".

واضاف، "لقد جرت مراسيم توقيع العقد في مكتب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، وممثل اتحاد كرة السلة البارالمبي العراقي".

وكان مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة رافد عبد الحسين اعتذر عن تكملة المشوار لـ"أسباب خاصة".

يذكر ان المنتخب العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة وصل الى نهائي كأس العالم، بعد ان فاز على المنتخب الماليزي في مباراة الحسم بنهائيات اسيا منتصف العام الماضي بنتيجة 50-47 نقطة.