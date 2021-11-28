التعادل يهيمن على مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم، يوم الاحد، في ملاعب بغداد وعدد من المحافظات العراقية، انتهت اغلبها بالتعادل.

واسفرت نتائج المنافسات عن فوز فريق نادي البحري على ضيفه الصناعات الكهربائية بنتيجة 2–1، كما فاز فريق نادي البيشمركة على ضيفه فريق نادي بابل بنتيجة 1–0.

فيما حسم التعادل المباريات الأربع، حيث تعادل فريق نادي غاز الشمال مع فريق نادي الشرقاط ايجابياً بنتيجة 3–3، وتعادل فريق نادي كربلاء مع ضيفه فريق نادي السماوة بنتيجة 2–2، وبنفس النتيجة تعادل فريق نادي ديالى مع ضيفه فريق نادي الحسين 2–2، وتعادل فريق نادي الناصرية مع ضيفه فريق نادي الجنسية بنتيجة 1–1.