التعادل ينهي لقاء نوروز والشرطة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريقا نوروز والشرطة، يوم الخميس، في انطلاق منافسات الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب السليمانية عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، وسجل فريق نوروز أولاً عن طريق مروان حسين مع بداية المباراة عند الدقيقة الثانية، وفي الدقيقة الـ 35 سجل الشرطة هدف التعديل عن طريق المحترف محمود المواس، وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة.

وقاد المباراة طاقم تحكيم مؤلف من زيد ثامر حكم ساحة، يساعده كل من: حيدر عبد الحسن مساعد أول، وكرار عبد الكريم مساعد ثان، وحامد علي حكم رابع، وأحمد عسكر حكم "فار".