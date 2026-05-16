اليوم.. 10 مباريات في الدوري الممتاز والتعادل ينهي لقاء "القمة"

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم السبت، عشر مبارايات ضمن منافسات الجولة 36 من دوري العراق الممتاز لكرة القدم في بغداد والمحافظات العراقية.

‏وتأجل حسم الفريق المتأهل الثاني إلى دوري النجوم بعد تعادل فريق غاز الشمال مع ضيفه فريق الحدود بهدف واحد لكل منهما، حيث سجل فريق غاز الشمال أولا من ركلة جزاء ثم أدرك فريق الحدود التعادل ليتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

وقد شهدت المباراة انسحاب نادي الحدود لمدة خمس دقائق تقريبا بعد احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لغاز الشمال الذي تكمن من التقدم بهدف دون رد للحدود، بعدها عادل نادي الحدود النتيجة لتستمر معركة الوصافة بين الفريقين ولم يتم حسمها، حيث يمتلك الفريقان 68 نقطة إلا ان فارق الاهداف يميل لصالح الحدود الذي يحل لحد الان بالمركز الثاني وغاز الشمال ثالثا.

وفي المباريات الاخرى فاز الكاظمية على فريق ميسان بهدفين دون رد، وتعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق كربلاء من دون أهداف.

‏وبنفس النتيجة تعادل فريق الحسين مع فريق الجولان، الذي ضمن تأهلة إلى دوري نجوم العراق بغض النظر عن نتائج المباراة المتبقية.

‏وفاز فريق الرمادي على فريق مصافي الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق عفك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

‏وفاز فريق الاتصالات على ضيفه فريق البيشمركة بهدفين لهدف،‏ وفاز فريق الفهد على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 2-0.

‏وفاز فريق نفط الوسط على ضيفه فريق البحري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ‏وتعادل فريق الجيش مع ضيفه فريق المصافي من دون أهداف.