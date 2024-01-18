التعادل ينهي لقاء فلسطين والامارات في بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الإماراتي مع نظيره الفلسطيني بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس اسيا الجارية احداثها في قطر.

وجرت المباراة ضمن المجموعة الثالثة على ملعب الجنوب اليوم الخميس، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً .

انتهى الشوط الاول بتقدم الإمارات بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 23 عن طريق سلطان الاميري، وشهد الشوط الاول طرد لاعب الامارات خليفة الحمادي بالدقيقة 37 ليكمل الامارات اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للمنتخب الفلسطيني عن طريق خطأ دفاعي حينما اودع لاعب الامارات بدر ناصر عبدالعزيز الكرة بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 50.