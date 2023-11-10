التعادل ينهي لقاء زاخو والطلبة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي زاخو مع فريق نادي الطلبة سلبيا من دون أهداف في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري "نجوم العراق" لكرة القدم.

وجرت المباراة اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة إلا ربعاً من مساء اليوم في ملعب زاخو الدولي بعد أن تأخر انطلاقها في الوقت الأصلي المقرر عند التاسعة والنصف مساء بسبب كثافة الدخان في الملعب جراء اشعال الالعاب النارية مما ادى تاخير انطلاق المباراة 16 دقيقة لحين صفاء أجواء الملعب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.