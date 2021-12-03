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التعادل ينهي لقاء المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني في كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-03T11:57:44+0000
التعادل ينهي لقاء المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني في كأس العرب

شفق نيوز/ انتهى لقاء المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم بالتعادل السلبي أمام نظيره البحريني من دون أهداف في ثاني مواجهاته ضمن منافسات بطولة كأس العرب الجارية في العاصمة القطرية الدوحة .

ورغم أفضلية المنتخب العراقي خلال شوطي اللقاء، وتهديده عدة مرات لمرمى البحرين الا انه اضاع اهدافاً محققة بسبب يقظة الحارس البحريني الذي انقذ مرماه من كرات خطيرة .

ونزل المنتخب العراقي بتشكيلة تألفت من فهد طالب لحراسة المرمى، وربين سولاقة، ومناف يونس، وحسن رائد وشيركو كريم للدفاع ، وامجد عطوان، وسجاد جاسم، واحمد فرحان، وبشار رسن، ومحمد قاسم للوسط، وعلاء عباس للهجوم .

وانطلقت المباراة في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بغداد.

واحتضن ملعب الثمامة المونديالي مباراة المنتخب العراقي مع نظيره البحريني في الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس العرب.

ووصل المنتخب العراقي للنقطة الثانية من تعادلين بينما حصل البحرين على اول نقطة له في البطولة بعد تعادله اليوم .

والعراق بالمركز الثاني بعد هذا التعادل بانتظار مباراة قطر وعمان اذ يمتلك قطر 3 نقاط بالمركز الاول، وعمان بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة

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